Китай строи най-големия соларен парк в света - ще е колкото Чикаго

Китай изгражда най-голямата соларна ферма в света на Тибетското плато, предават Асошиейтед прес и БТА. Проектът ще обхваща площ от 610 квадратни километра – колкото територията на град Чикаго.

Китай инсталира соларни мощности по-бързо от всяка друга държава и вече се радва на първите резултати. Според публикувано по-рано тази седмица проучване въглеродните емисии на страната са намалели с 1% през първото полугодие на 2025 г. спрямо същия период година по-рано. Спадът е продължение на тенденцията, започнала през март 2024 година.

Анализатори смятат, че китайските емисии може би са достигнали своя пик значително преди целевата година 2030. За да постигне въглеродна неутралност до 2060 г., страната ще трябва да намалява емисиите средно с по 3 процента годишно, посочва Лаури Миливирта от финландския Център за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух (Centre for Research on Energy and Clean Air).

Емисиите на Китай са намалявали и преди по време на икономически спад. Различното този път е, че търсенето на електроенергия расте - с 3,7 процента през първата половина на тази година, но увеличението на енергията от слънчева, вятърна и ядрена енергия лесно изпреварва този ръст в търсенето според Миливирта, който анализира най-новите данни в свое проучване.

През първите шест месеца на тази година Китай е инсталирал 212 гигавата слънчеви мощности – повече от общия капацитет на САЩ от 178 гигавата към края на 2024 г. Вятърната енергия е добавила още 51 нови гигавата – пак от началото на годината. Слънчевата вече е изпреварила водната и скоро ще надмине вятърната, за да стане най-големият източник на чиста енергия в страната.

Новият соларен парк на Тибетското плато ще включва над 7 милиона панела и ще може да осигурява електричество за пет милиона домакинства. Освен енергийния ефект проектът променя и местната среда - соларните панели действат като ветрозащитни пояси и намаляват праха и ерозията, създавайки условия за растителност и животновъдство. Хиляди овце, наричани "фотоволтаични овце", пасат щастливо до храсталаците.

Едно от основните предизвикателства е преносът на енергия от западната към индустриално развитата източна част на страната. За целта се изграждат нови далекопроводи, включително линия от Цинхай до провинция Хенан и планирани трасета към югоизточната провинция Гуандун.

Според експерти китайската електропреносна мрежа трябва да претърпи сериозни промени, за да може да интегрира по-гъвкаво енергията от възобновяеми източници, тъй като е изградена около постоянната мощност на въглищните централи.