Палестина съобщи за 25-има души, търсещи хуманитарна помощ

Палестинци, настанени в палаткови лагери или опитващи се да получат оскъдна хуманитарна помощ, са сред 25-мата души, убити при израелски въздушни удари и обстрели в ивицата Газа днес, предаде Асошиейтед прес, като се позова на съобщения на местните болници.

Четиринадесет души бяха убити при израелски удари по южната част на анклава рано тази сутрин, съобщи болница "Насер", предава БТА. Нападението е било насочено срещу разселени хора в Хан Юнис, който стана дом на стотици хиляди хора, избягали от домовете си от цялата територия на ивицата Газа. Повече от половината убити са жени и деца.

В северната част на анклава петима души загинаха при израелски обстрел, докато се опитвали да получат хуманитарна помощ близо до граничния пункт "Зиким", откъдето конвои на ООН и други хуманитарни организации влизат в анклава. Още шестима души са били убити при различни други нападения в ивицата Газа днес. Новите жертви сред палестинското население бяха убити на фона на влошаване на ситуацията с глада.

Вчера доклад на Интегрираната система за класификация на фазите на продоволствена сигурност официално обяви, че районът на град Газа е обхванат от глад. Израел отхвърли тези твърдения, а армията продължава с подготовката си да превземе град Газа.