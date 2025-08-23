Найджъл Фараж с нов план за депортация на мигранти в Афганистан и Еритрея

Бившият Брекзит активист Найджъл Фараж представи план за масово депортиране на мигранти, прекосили незаконно Ламанша, ако неговата партия "Реформирай Великобритания" (Reform UK) сформира следващото британско правителство, предават Ройтерс и БТА.

В интервю за "Таймс" Фараж заяви, че ще оттегли Великобритания от Европейската конвенция за правата на човека и ще сключи споразумения с Афганистан, Еритрея и други страни за репатриране на нелегални мигранти.

"Можем да бъдем мили с хората, можем да бъдем мили с други страни или можем да бъдем много строги с други страни. Искам да кажа, че Тръмп доказа тази теза доста изчерпателно", каза Фараж.

На въпроса дали е загрижен, че търсещите убежище ще бъдат убити или измъчвани, ако бъдат изпратени в страни с лоши показатели за правата на човека, Фараж каза, че е по-загрижен за заплахата, която според него търсещите убежище представляват за британците.

"Не мога да бъда отговорен за деспотичните режими по света. Но мога да бъда отговорен за безопасността на жените и момичетата по нашите улици", каза той.

През последните седмици Великобритания е свидетел на редовни малки протести пред хотели, в които живеят хора търсещи убежище, подтикнати отчасти от опасения за обществената безопасност, след като мигранти бяха обвинени в сексуални посегателства. Мащабни социологически проучвания показват, че имиграцията и предоставянето на убежища са най-голямата грижа на обществото, дори преди икономиката, а "Реформирай Великобритания", която спечели пет места на миналогодишните парламентарни избори, оглави последните проучвания за настроенията на гласоподавателите. Миналата година 37 000 души, предимно от Афганистан, Сирия, Иран, Виетнам и Еритрея, пристигнаха във Великобритания от Франция, прекосявайки Ламанша с лодки. Общият брой на мигрантите се е увеличил с една четвърт спрямо 2023 г., което представлява 9% от нетната миграция в страната. Около две трети от хората, които успяват да доплават до Великобритания и да подадат молба за убежище, получават такова, като само 3% биват депортирани, според данни, анализирани от Оксфордския университет.

Фараж заяви пред "Таймс", че ще прекрати правото на пристигащите нелегално да търсят убежище или да оспорват депортациите, като замени съществуващото законодателство за правата на човека и изключи Великобритания от договорите за бежанците, позовавайки се на извънредната ситуация в страната.

"Целта на това законодателство са масови депортации", каза Фараж, добавяйки, че мащабната криза, причинена от търсещите убежище, предизвиква общественo недоволство.

"Таймс" съобщава, че Фараж иска да създаде центрове за задържане на 24 000 мигранти във въздушни бази на стойност 2,5 милиарда паунда, където да се извършват пет полета за депортиране на ден, като общият брой на депортациите достигне стотици хиляди. Ако този замисъл се провали, търсещите убежище биха могли да бъдат задържани на остров Възнесение, британска територия в южната част на Атлантическия океан, като по този начин ще бъде изпратено символично послание, каза Фараж.