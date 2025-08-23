ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Халюциниращ пътник опита да влезе в пилотската кабина по време на полет

Самолет Снимка: pixabay

Другите хора на борда го задържали

Пътник, обзет от халюцинации, се е опитал вчера да нахлуе в пилотската кабина на самолет на авиокомпания "Изиджет", изпълняващ полет от Лион за Порто, съобщиха полицията и авиокомпанията, цитирани от Франс прес и БТА. 

Пътникът се опитал да влезе в пилотската кабина малко след излитането от летище "Сент Екзюпери" в Лион, съобщи "Изиджет" пред АФП. Той е бил задържан от другите пътници и е държан, докато самолетът не се е върнал на летището, където е бил арестуван, добави френската полиция.

Медицински прегледи са потвърдили, че 26-годишният пасажер, португалски гражданин – е страдал от въздушна болест и халюцинации. Той не е имал полицейски регистрации и е настанен в болница.

Малко по-късно полетът е излетял отново за Порто, съобщи "Изиджет".

