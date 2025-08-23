Зеленски: Рамката за гаранциите за сигурността на Украйна ще е готова до дни

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна и засилването на участието на Нидерландия в този процес с нидерландския министър-председател Дик Схоф.

Украинският държавен глава обяви това в "Телеграм", съобщи агенция Укринформ.

"Говорих с министър-председателя на Нидерландия Дик Схоф. Днес е много специален ден в Украйна – Денят на националното знаме. Благодаря ти, Дик, за важните и топли думи на подкрепа към нашия народ, към всички украинци. Ние високо ценим помощта на Нидерландия и солидарността на нидерландския народ. Благодаря ти, че си с нас и ни помагаш да защитим човешки животи", каза Зеленски.

Той съобщи, че по време на разговора страните са обсъдили дипломатическата работа с партньорите и срещите във Вашингтон. Украинският президент подчерта, че сега има реална възможност да се сложи край на войната. По думите му, Украйна е готова за конструктивни стъпки, които биха доближили истинския мир, но Русия не показва никакво намерение за мир и продължава да обстрелва украински градове.

"Ние тълкуваме по един и същи начин всички сигнали, идващи от Москва тези дни. Необходим е натиск, за да се промени позицията им, както и среща на върха, за да се обсъдят всички въпроси", отбеляза Зеленски.

По думите му, специално внимание е било отделено на въпроса за гаранциите за сигурност. В момента екипи от Украйна, САЩ и европейски партньори работят по тяхната архитектура. Всички предложения ще бъдат готови в следващите дни, добави Зеленски.

"Обсъдихме също така как Нидерландия може да увеличи участието си в този процес и да спомогне за осигуряването на гаранции за сигурност", отбеляза украинският президент.

Зеленски и Схоф обсъдиха също така съвместни проекти и инвестиции в отбранителната промишленост. Украинският президентът обяви важни споразумения и среща в близко бъдеще.

Зеленски проведе днес разговор и с президента на Република Южна Африка Сирил Рамапоса, по време на който подчерта важната роля на Глобалния юг за постигането на мир в Украйна.

"Говорих с президента на Република Южна Африка Сирил Рамапоса по негова молба. Информирах го за съвместните дипломатически усилия с нашите партньори и за продуктивните срещи с президента Тръмп във Вашингтон. Тази война трябва да бъде прекратена – война, от която никой не се е нуждае, освен Русия. Убийствата и разрушенията трябва да бъдат спрени", подчерта Зеленски.

По думите му той е информирал своя южноафрикански колега, че е готов за всякакъв формат на среща с руския лидер.

"Въпреки това, виждаме, че Москва отново се опитва да протака нещата. Важно е Глобалният юг да изпрати съответните сигнали и да подтикне Русия към мир", добави Зеленски.

Разговорът засегна и бъдещите контакти с партньорите и възможностите за съвместна работа с африканския континент за развитие на отношенията, осигуряване на продоволствена сигурност и създаване на платформа за диалог.

Междувременно благодарение на помощта на Катар, общо 83 украински деца са се завърнали у дома, съобщи в "Телеграм" украинският омбудсман Дмитро Лубинец, цитиран от Укринформ.

"Днес проведох среща с посланика на Държавата Катар в Украйна, Хади Насер ал Хаджри – наш надежден и непоколебим партньор по въпроса за връщането на депортирани и насилствено разселени деца. Благодарение на посредничеството на Катар, 83 деца вече са върнати от временно окупираните територии на Украйна и от Русия", заяви Лубинец.

Той припомни, че само вчера, благодарение на подкрепата на Катар, още три деца и един младеж са се завърнали в Украйна.

От началото на пълномащабната руска инвазия, в рамките на президентската инициатива "Върнете децата обратно в Украйна", общо 1564 деца вече са върнати на Киев, припомня Укринформ.