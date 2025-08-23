Пускат мини играчки "Лабубу"

Китайската компания за играчки "Поп март" (Pop Mart) обяви, че подготвя пускането на мини версия на популярните си плюшени играчки "Лабубу" (Labubu) този месец, заедно с нова по-дългокосместа версия на зъбатото малко чудовище, информират Асошиейтед прес и БТА.

Образът на Лабубу, създаден от художника и илюстратор Касинг Лонг, за първи път се появи със заострените си уши и зъби, в три книги с картинки, вдъхновени от скандинавската митология през 2015 година.

През 2019 г. Лонг сключи сделка с "Поп Март", компания, която произвежда играчки за ценители и инфлуенсъри, да продава фигурки на Лабубу. През 2023 г. обаче "Поп Март" започна да продава плюшени играчки "Лабубу" на ключодържатели, след което зъбатите чудовища изглежда са навсякъде.

От "Поп Март" обясниха вчера, че ключодържатели с мини вариант на Лабубу, част от серията The Monsters Pin For Love, ще се предлагат в различни цветове, съответстващи на букви от азбуката. Те ще струват по 22,99 долара.

Поредицата включва и висулки с 30 различни букви в кутии-изненада, всяка с уникален модел и миниатюрна фигурка Лабубу, с цена от 18,99 долара за брой.

"Поп Март" пуска и кукла от серията Rock the Universe, която е част от серията Monsters Big Into Energy. Плюшената играчка, която ще има колие от изкуствени перли с висулка сърце, първа от чудовищата ще бъде с дълга козина, като е използвана специална техника за боядисване, която да гарантира, че няма дори две играчки, които да си приличат. Куклите ще струват по 114,99 долара всяка.

Всички нови продукти ще бъдат предлагани от 29 август.

"Лабубу" се превърна в "златна мина" за "Поп Март". Приходите на компанията се увеличиха повече от двойно през 2024 г. до 13,04 милиарда юана (1,81 милиарда долара), благодарение отчасти на мъничкото чудовище. Приходите от плюшените играчки на "Поп Март" скочиха с над 1200 процента през 2024 г., или близо 22 процента от общите й приходи, според годишния доклад на компанията.

По-рано тази седмица "Поп Март" съобщи, че печалбата й, разпределима сред акционерите, е нараснала почти 400 процента за първите шест месеца на годината. Приходите скочиха над 200 процента до 13,88 милиарда юана (1,93 милиарда долара), като постъпленията от Азиатско-тихоокеанския регион са нараснали с над 250 процента, а приходите за Северна и Южна Америка - с над 1000 процента.