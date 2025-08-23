ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заляха евреи с боя при протест за Газа в Германия

Заляха евреи с боя при протест за Газа в Германия

Франкфурт СНИМКА: Пиксабей

Участници в протестен лагер на германската левица в западния град Франкфурт бяха обвинени в антисемитизъм след спречкване с еврейски контрадемонстранти по повод войната в Газа, предават ДПА и БТА. Полицията в града съобщи, че трима членове на еврейската общност са били залети с боя в края на лагера в парк във Франкфурт вчера следобед.

"Първоначално е имало вербално спречкване, свързано с настоящата ситуация в Близкия изток, между участниците в събирането и друга група, която не е участвала в него", съобщи полицията. След като кавгата продължила, хора от протестния лагер за промяна на системата, хвърлили боя "в посока на другата група хора". Трима души са били напръскани, добави полицията.

Органите на реда във Франкфурт са повдигнали обвинения и разследват нанасяне на имуществени щети. Полицията обяви също, че ще засили присъствието си около протестния лагер. Около хиляда души се присъединиха към палатковия лагер в парк в северната част на Франкфурт и обявиха, че ще останат там до 26 август. Според организаторите лагерът има за цел да създаде пространство за срещи, съвместна работа, допълващо обучение и дискусии. Той обаче вече доведе до напрежение, след като опонентите му окачиха снимки на израелски заложници, отвлечени от палестинската ислямистка групировка "Хамас" на оградите на парка. Участниците в лагера премахнаха плакатите, което предизвика обвинения в антисемитизъм.

