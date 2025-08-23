ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заляха евреи с боя при протест за Газа в Германия

Земетресение с магнитуд 6 удари бреговете на Гватемала и Ел Салвадор

Земетресение

Силно земетресение разтърси Тихия океан край бреговете на Гватемала и Ел Салвадор тази сутрин, съобщи Американската геоложка служба.

Трусът с магнитуд 6,0 е регистриран в 4:14 сутринта местно време на дълбочина 10 километра. Епицентърът му е бил на 81 километра югозападно от Акахутла, Ел Салвадор, и на 107 километра югоизточно от Пуерто Сан Хосе, Гватемала, пише The Economic Times. 

Акахутла е основното търговско пристанище на Ел Салвадор и се използва и от круизни кораби. Пуерто Сан Хосе е най-големият град на тихоокеанското крайбрежие на Гватемала.

Няма сведения за щети или жертви.

