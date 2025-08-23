Немските работодатели са изплатили 82 млрд. евро за служители в болнични през 2024 г.

Най-честите диагнози са настинки и психични заболявания

Високият брой на отпуските по болест и по-голямата заетост в Германия са увеличили разходите на работодателите за служители в болнични до около 82 млрд. евро през 2024 г., съобщи близкият до работодателите Институт за икономически изследвания (Institut der deutschen Wirtschaft, IW) в Кьолн. За три години сумата е нараснала с 10 млрд. евро, показват изчисленията, цитирани от ДПА и БТА.

В анализа са включени плащанията на заплати по време на болничен в размер на 69,1 млрд. евро и работодателските вноски в социалното осигуряване - 13 млрд. евро. Не са включени плащанията за майчинство.

От института отбелязват, че разходите са се увеличили повече от два пъти от 2010 г. насам. Според експерта по данъчна и социална политика в Института Йохен Пимперц е необходима облекчителна мярка. Като вариант се посочва въвеждането на т.нар. "неплатени дни", при които в началото на болничния заплатата се изплаща частично или изобщо не се изплаща. Други предложения са ограничаване на общата продължителност на задължителното заплащане от работодателя, включително при различни диагнози.

Сега германския Закон за заплащането при временна нетрудоспособност предвижда работодателят да изплаща пълна заплата в срок до шест седмици. При продължително отсъствие следва изплащане на болнични от здравната каса – 70 на сто от брутното възнаграждение до 72 седмици. По данни на Института работодателските разходи през 2024 г. са били четири пъти по-високи от изплатените болнични.

Според здравноосигурителната каса Де А Ка (DAK) средният брой болнични дни през първата половина на 2025 г. е 9,5 дни на служител – леко понижение спрямо 9,6 дни година по-рано. През 2019 г. средният показател е бил 7,8 дни. Най-честите диагнози са настинки и психични заболявания, сред които депресия.

Средностатистическата отсъственост по болест е била 5,4 на сто спрямо 5,7 на сто през първата половина на 2024 г. Така средно 54 от всеки 1000 работници са били в болнични всеки ден. Данните остават значително над нивата отпреди пандемията.