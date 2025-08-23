Израелската армия е стигнала до град Газа?

Палестински очевидци съобщиха, че са видели израелски войници в град Газа, предават ДПА и БТА. Агенцията отбелязва, че това става, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху одобри план за военно превземане на мегаполиса, в който живеят 1 милион души.

Според съобщенията войници са били забелязани в квартал Сабра в град Газа, основно в близост до сграда, в която преди се е помещавало училище. Когато били помолени за коментар, израелските военни заявили, че не разкриват информация за позициите на своите войници.

Израел заяви, че планира да премести около 1 милион жители на града преди началото на офанзивата, която се очакваше да започне най-рано през септември. Въпреки това израелските войници изглежда вече са навлезли в покрайнините на крайбрежния град. Израелски сухопътни войски са били разположени в Сабра и по-рано по време на войната, която беше предизвикана от атаките на "Хамас" срещу Израел през октомври 2023 г.