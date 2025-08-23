Мистериозни кълбовидни боклуци се появяват на източните брегове на Австралия (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От октомври 2024 г. мистериозни кълбовидни боклуци се появяват по плажовете на източния австралийски щат Нов Южен Уелс, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Кълбовидни сивкави отломки с размер 10-40 см биват изхвърлени от морето по плажовете на север от Сидни. Marble-sized balls force Sydney beaches to closehttps://t.co/hFyuKWYbpM pic.twitter.com/jZUb7LxL9l — DailyMirror (@Dailymirror_SL) January 14, 2025

„Проверки на служителите по околната среда са установили замърсяване с кълбовидни боклуци, изхвърлени от морето, на няколко плажа по централното крайбрежие“, казват местните власти в официален отчет, където са изброени седем локации.

„Взети са проби, за да бъде анализиран съставът и произходът на този материал“, поясняват властите, добавяйки че „предстоят още проверки и операции за безопасно почистване“.

Няколко плажа, включително емблематичният „Менли“ на северното крайбрежие на Сидни, са били затворени, след като „бяло-сивкави кълбовидни отломки“ са изхвърлени на брега между октомври 2024 и януари 2025 г., пише БТА. Mysterious debris balls wash up on NSW beaches again 😳 https://t.co/K2kIIEN0VM — Judy 💙6x💉😷😎🥂🏝🌺🌹🐶💋 (@JudyHinchcliffe) August 22, 2025

Тези събития предизвикаха проверка на Агенцията за опазване на околната среда (EPA), според която отпадъците най-вероятно са с произход от наземната мрежа за третиране на отходни води на „Сидни уотър“.