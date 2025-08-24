ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нигерийските сили са убили най-малко 35 джихадисти...

Руските войски с 40 опита да пробият украинската отбрана до Покровск

По данни на украинските военни във вчерашния ден са се провели 134 бойни сблъсъка.

Руските войски вчера са извършили 40 опита да пробият украинската отбрана близо до Покровск. Това съобщи Укринформ, позовавайки се на оперативна информация от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, публикувана във фейсбук.

По данни на украинските военни във вчерашния ден са се провели 134 бойни сблъсъка. Русия е извършила 45 въздушни атаки, като са били използвани 81 управляеми авиобомби, съобщи БТА.

Руската армия е изстреляла по Украйна "1439 дрона тип камикадзе и е извършил 3169 обстрела на населени места и позиции на украинските войски", се посочва още в сводката.

В същото време Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили 57 украински безпилотни летателни апарата, информира ТАСС.

Снощи между 17 ч и 23,30 часа московско време (и българско време) руската противовъздушна отбрана е унищожила 57 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Брянска, Калужска, Смоленска, Курска, Ленинградска, Тверска, Новгородска, Орловска и Тамбовска, Московския регион, република Чувашия и акваторията на Черно море", твърдят въоръжените сили на Русия.

