ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нигерийските сили са убили най-малко 35 джихадисти...

Времето София 20° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21162493 www.24chasa.bg

Пентагонът ще разположи военни в Чикаго

1932
В петък Тръмп обяви, че Чикаго и Ню Йорк ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда Снимка: Снимка архив

Пентагонът планира да разположи части на американската армия в Чикаго на фона на плановете на президента Доналд Тръмп да се справи с престъпността, бездомниците и нелегалната миграция, предаде Ройтерс, като се позова на публикация във "Вашингтон пост".

Плановете, които се разработват от няколко седмици, включват няколко възможности, включително мобилизиране на поне няколко хиляди членове на Националната гвардия още през септември, съобщава изданието, съобщава БТА.

В петък Тръмп обяви, че Чикаго и Ню Йорк - градове, управлявани от демократите, ще бъдат следващите, които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда, както е столицата Вашингтон, с цел борба срещу престъпността.

В петък Тръмп обяви, че Чикаго и Ню Йорк ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя