Ограничават достъпа до пъбове и концерти в Англия и Уелс за извършилите престъпления

На криминално проявените в Англия и Уелс може да им бъде забранено да посещават пъбове, концерти и спортни събития съгласно законодателни предложения, които ще дадат на съдиите правомощия да налагат по-строги наказания, предадоха "ПА Медия" и ДПА.

Сред предложенията на британското правителство са ограничения за шофиране и забрани за пътувания. Нарушителите на тези забрани ще бъдат изправяни пред още по-тежки наказания, съобщава БТА.

"Когато престъпниците нарушават правилата на обществото, те трябва да бъдат наказани. Тези, които изтърпяват присъдите си в общността, трябва да имат ограничена свобода", заяви министърката на правосъдието Шабана Махмуд.

По думите ѝ новите наказания трябва да напомнят на всички нарушители, че "при това правителство престъпленията не се разминават безнаказано".

Предстои кабинетът да внесе законопроекта в парламента.

Подобни ограничения ще могат да се прилагат и за затворници, освободени условно, а задължителните тестове за наркотици ще бъдат разширени и ще са задължителни за всички освободени от затвора.

Кризата с недостига на места в британските затвори подтиква правителството да търси алтернативи на ефективното лишаване от свобода. В момента съдилища в страната могат да налагат подобни мерки – например да налагат забрана на футболни хулигани да посещават стадиони – но новите правила ще позволят ограниченията да се прилагат за всякакъв вид престъпления.