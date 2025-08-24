ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12-годишен в болница след токов удар от стълб във ...

Пожар на газов терминал в Ленинградска област от отломки на свалени украински дронове

Украински дрон СНИМКА: pixabay

Отломки от унищожени украински дронове причиниха пожар рано тази сутрин в терминал на компанията за добив и преработка на природен газ "Новатек" в руското пристанище Уст-Луга, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на губернатора на Ленинградска област Александър Дрожденко.  

"Пожарникари и спасителните служби работят на място, за да загасят пламъците", написа Дрожденко в приложението за съобщения "Телеграм". "Според предварителните данни няма пострадали", добави той.

Дрожденко съобщи още, че над пристанището са свалени 10 украински дрона, предава БТА.

Междувременно Украйна нанесе удар с дронове и срещу промишлено предприятие в град Сизран в руската Самарска област, съобщи губернаторът Вячеслав Федоришчев в "Телеграм".

Той отбеляза, че няма данни за пострадали, но не уточни какъв е бил атакуваният обект и нанесени ли са щети.

