Нигерийските сили са убили най-малко 35 джихадисти...

Австралия върна откраднати археологически артефакти на Украйна

1756
Сидни, Австралия СНИМКА: Pixabay

Австралия върна на Украйна два археологически артефакта, които са били незаконно изнесени от страната в края на 2023 г., предаде ДПА.

Австралийският министър на изкуствата Тони Бърк официално предаде предметите на украинския посланик в Австралия Васил Мирошниченко по време на събитие в събота в Сидни, посветено на Деня на независимостта на Украйна, който се отбелязва днес, 24 август, съобщава БТА.

Днес се навършват 34 години от обявяването на независимост на Украйна след разпадането на Съветския съюз, както и три години и половина от началото на пълномащабната инвазия на Русия срещу страната.

Върнатите на Украйна предмети са желязна стрела от XII или XIII век и медальон от третото хилядолетие преди Христа, който вероятно е бил традиционно украшение в т.нар. ямна култура.

Австралийското правителство заяви, че артефактите са били заловени в Сидни благодарение на сътрудничеството между Киев и Канбера.

"Връщането на тези предмети отразява непрекъснатия ангажимент на Австралия да се бори с незаконния трафик на културно наследство във всички страни, особено в тези, които страдат от бедата на войната", заяви Бърк в изявление.

"Тези предмети са част от историята и наследството на украинския народ, които трябва да бъдат съхранени за бъдещите поколения", отбеляза той.

