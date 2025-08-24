ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нигерийските сили са убили най-малко 35 джихадисти...

Ким Чен Ун наблюдавал изстрелване на нови ракети за противовъздушна отбрана

Ким Чен Ун Снимка: Архив

Лидерът на Северна Корея - Ким Чен Ун, е наблюдавал изстрелване на нови противовъздушни ракети, с което е била изпитана тяхната боеспособност, съобщи севернокорейската новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Новите противовъздушни оръжейни системи са показали "бърза реакция" към въздушни цели като атакуващи дронове и крилати ракети, съобщава БТА.

Очаква се в понеделник президентите на САЩ и Южна Корея – Доналд Тръмп и И Дже-мьон да се срещнат във Вашингтон. Двамата президенти ще обсъдят укрепването на съюза между двете страни и партньорството в областта на сигурността и икономиката, посочват от канцеларията на южнокорейския лидер.

По-рано този месец Ким Чен Ун осъди съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея като опит да се поддържат "най-враждебни и конфронтационни" отношения със Северна Корея. Ким обеща да ускори ядреното въоръжаване на страната си.

Ким Чен Ун

Четете още

