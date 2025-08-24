ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12-годишен в болница след токов удар от стълб във ...

Времето София 20° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21162724 www.24chasa.bg

Над 20 души в болница след катастрофа на училищен автобус край Питсбърг

972
Полиция СНИМКА: Pixabay

Повече от 20 души са настанени в болница, след като училищен автобус, превозващ отбор по американски футбол, катастрофира в събота в щата Пенсилвания. Това съобщи Асошиейтед прес, цитирайки изявление на полицията.

Катастрофата се е случила в Икономи Бъро, на около 20 мили северно от Питсбърг, предава БТА.

Сред ранените е и шофьорът на автобуса, потвърди началникът на полицията в Икономи Бъро Майкъл О’Брайън.

Инцидентът е станал, докато отборът по американски футбол от Аликуипа – град в северозападните покрайнини на Питсбърг – пътувал за състезание.

Причините за катастрофата все още се изясняват. Към момента няма официална информация за състоянието на пострадалите. Освен шофьора и учениците, в автобуса са пътували още двама души.

Полиция СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя