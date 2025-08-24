ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12-годишен в болница след токов удар от стълб във ...

Канадският премиер на посещения в Полша, Германия и Латвия

Канадският премиер Марк Карни ще посети Полша, Германия и Латвия от 25 до 27 август, за да укрепи връзките с европейските съюзници на Канада. Това съобщиха от канцеларията на Карни в събота, предаде Ройтерс.

Очаква се в Берлин Карни да се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц, се посочва още в изявлението, предава БТА.

Премиерът на Канада ще се съсредоточи върху укрепването на отношенията с европейските съюзници и развитието на сътрудничеството в ключови области, включително търговията, енергетиката, критичните минерали и колективната отбрана.

Карни ще заяви продължаващата подкрепа на Канада за траен мир в Украйна и Европа, като подчертае, че никакви решения за Украйна не трябва да се вземат без Украйна и никакви решения за Европа не трябва да се вземат без Европа.

