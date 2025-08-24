ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нигерийските сили са убили най-малко 35 джихадисти до границата с Камерун

Нигерия се бори с дългогодишни бунтове в североизточната част на страната, водени предимно от ислямистката въоръжена групировка "Боко Харам". СНИМКА: пиксабей

Военновъздушните сили на Нигерия съобщиха, че са ликвидирали повече от 35 джихадисти при атаки в събота срещу ислямистки бойци близо до границата с Камерун, предаде Франс прес.

Въз основа на множество разузнавателни данни от различни източници са извършени прецизни удари, като са неутрализирани повече от 35 бойци в четири идентифицирани точки, съобщава БТА.

Операцията е демонстрирала ангажимента за предоставяне на въздушна подкрепа на сухопътните сили, "като същевременно се прекъсва логистиката и коридорите за придвижване на терористите по североизточните гранични райони", се посочва в изявление на военновъздушните сили.

Нигерия се бори с дългогодишни бунтове в североизточната част на страната, водени предимно от ислямистката въоръжена групировка "Боко Харам" и нейното подразделение "Ислямска държава – Западноафриканска провинция" (ИСДАП).

Вълна от атаки в Североизточна Нигерия в последно време подчертава завръщането на джихадистките групировки в тази част на страната.

