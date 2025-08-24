Началникът на Генералния щаб на германската армия: Постигаме напредък към бойна готовност

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германската столица Берлин Снимка: Пиксабей

Германската армия постига "голям напредък" към бойна готовност, съобщи началникът на Генералния щаб генерал-лейтенант Алфонс Майс, цитиран от ДПА.

Той обаче предупреди, че може да възникне военен конфликт или нападение, преди войските да успеят да се подготвят достатъчно, съобщава БТА.

"Трябва да сме наясно, че ако бъде задействана тревога, това може да ни завари в неблагоприятно състояние или в неподходящ момент. Командирите трябва да бъдат психически подготвени за това", заяви Майс, който ще се пенсионира през септември.

Той подчерта, че в допълнение към оборудването на войниците, е разтревожен и от въпроса за "начина им на мислене" – което означава отношението, очаквано от войниците, за да защитават ценностите си.

Съветът му е да се черпи пример от войниците на Бундесвера, които са наградени с Военния кръст за храброст.

"Вярвам, че всички наши войници знаят какво да очакват. И го виждаме. В разговорите с младите хора виждам, че са станали много по-сериозни", каза Майс. "Който се записва в Бундесвера днес, знае, че има война в Европа", допълни той.

