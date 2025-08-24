Пожар в трансформаторна станция на Курската АЕЦ, няма опасност за хората

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар е избухнал на територията на атомната електроцентрала в руската Курска област, съобщи телевизия РЕН, позовавайки се на пресслужбата на централата, предаде Ройтерс.

Няма риск за безопасността на хората или централата, уточниха от пресслужбата за руската телевизия, предава БТА.

Пожарът е възникнал в трансформаторна станция, която не е част от ядрената секция на съоръжението.

Няма промяна на радиационния фон в централата или околността, посочиха от пресслужбата в "Телеграм".

"Боен безпилотен летателен апарат, принадлежащ на въоръжените сили на Украйна, беше свален от системите за противовъздушна отбрана в близост до атомната електроцентрала в Курск", се посочва в изявлението.

"При удара дронът е експлодирал, което е довело до повреда на спомагателен трансформатор", обясняват от електроцентралата.

Към момента няма коментар от страна на Украйна. Киев заяви, че ударите му в Русия са в отговор на продължаващите руски атаки срещу Украйна и са насочени към унищожаване на инфраструктура, считана за ключова за военните усилия на Москва.

Ройтерс не успя да потвърди информацията чрез независим източник. Не става известно в коя част на централата е възникнал пожарът.