Норвегия доставя на Украйна системи за противовъзд...

КМГ: Третата репетиция за парада за 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война приключи успешно

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

От 17:00 ч. на 23 август до 5:00 ч. на 24 август в Пекин се проведе третата цялостна генерална репетиция за тържествената церемония по случай 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Това съобщиха от КМГ.

Според Пресцентъра за отбелязване на юбилея, това бе пълна репетиция, включваща всички елементи на предстоящия парад. Това е и последна комплексна подготовка за официалното събитие.

Репетицията обхвана церемонията (включително военния парад), организационни преходи, подреждането на зрителите и мерките при извънредни ситуации, като основен акцент бе проверката на координацията между отделните звена. Основна цел беше да се осигури сигурна основа за успешното провеждане на тържествата.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

