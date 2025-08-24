КМГ: Седмица на киното на ШОС стартира в Циндао

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 22 август в Циндао официално беше открита „Седмицата на отлични филмови произведения от страните членки на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС)". Събитието се организира от Китайската медийна група (КМГ) и местните власти на Циндао с подкрепата на Държавното филмово управление на Китай.

С темата „Светлина и образ – хармония и съвместно развитие", инициативата превърна киното в мост между културите, създавайки международен форум за обмен и сътрудничество и давайки нов тласък за интернационализацията на филмовата индустрия в Циндао.

Откриването включва художествени изпълнения, представяне на филмовата селекция, премиерни прожекции, глобална мултимедийна инициатива и промоция на филмовите ресурси на Циндао.

Във видеопослание генералният секретар на ШОС Нурлан Ермекбаев подчерта, че културният обмен е от ключово значение за развитието на организацията и изрази увереност, че Седмицата на киното ще укрепи приятелството между държавите членки и ще донесе незабравими преживявания за публиката.