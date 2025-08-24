ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Студен фронт носи захлаждане и дъжд в началото на ...

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21162992 www.24chasa.bg

КМГ: Седмица на киното на ШОС стартира в Циндао

КМГ

1188
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 22 август в Циндао официално беше открита „Седмицата на отлични филмови произведения от страните членки на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС)". Събитието се организира от Китайската медийна група (КМГ) и местните власти на Циндао с подкрепата на Държавното филмово управление на Китай.

С темата „Светлина и образ – хармония и съвместно развитие", инициативата превърна киното в мост между културите, създавайки международен форум за обмен и сътрудничество и давайки нов тласък за интернационализацията на филмовата индустрия в Циндао.

Откриването включва художествени изпълнения, представяне на филмовата селекция, премиерни прожекции, глобална мултимедийна инициатива и промоция на филмовите ресурси на Циндао.

Във видеопослание генералният секретар на ШОС Нурлан Ермекбаев подчерта, че културният обмен е от ключово значение за развитието на организацията и изрази увереност, че Седмицата на киното ще укрепи приятелството между държавите членки и ще донесе незабравими преживявания за публиката.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя