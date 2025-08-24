Украйна отбелязва националния си празник днес – 34-ата годишнина от подписването на декларацията за независимостта, предаде БТА, позовавайки се на Укринформ.

Празникът е установен в чест на приемането от Върховната рада на Украинската ССР на 24 август 1991 г. на Декларация за обявяване на независимостта - политико-правен документ, който формализира новия статут на държавата. Този статут е окончателно потвърден от национален референдум на 1 декември 1991 г., когато 90,32% от гражданите подкрепят независимостта, припомня Укринформ.

Пътят на Украйна към независимост е дълъг, отбеляза Укринформ. Той започва още с Антийската държава и обединението на полските племена на Рус, които по-късно формират Киевска Рус. След разпадането на Киевската държава, традициите са наследени от Галицко-Волинското княжество, а по-късно и от Великото литовско княжество, в рамките на което киевските и волинските земи се ползват с широка автономия.

През XVII в. на украинските земи възниква Казашката държава, но през XVIII в. територията на Украйна попада под управлението на руската и австрийската империя в продължение на близо два века.

През XIX и в началото на XX век украинското национално движение набира скорост, което води до Украинската революция от 1917-1921 г.

Централната Рада обявява създаването на Украинска народна република. През 1919 г. Законът за обединение потвърждава единството на украинските земи. Тази държава обаче също просъществува за кратко, а държавността е загубена до края на 20 в.