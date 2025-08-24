ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Норвегия доставя на Украйна системи за противовъзд...

Времето София 23° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21163016 www.24chasa.bg

Украйна отбелязва националния си празник днес

932
Украинският президент Володомир Зеленски Снимка: Архив

Украйна отбелязва националния си празник днес – 34-ата годишнина от подписването на декларацията за независимостта, предаде БТА, позовавайки се на Укринформ.

Празникът е установен в чест на приемането от Върховната рада на Украинската ССР на 24 август 1991 г. на Декларация за обявяване на независимостта - политико-правен документ, който формализира новия статут на държавата. Този статут е окончателно потвърден от национален референдум на 1 декември 1991 г., когато 90,32% от гражданите подкрепят независимостта, припомня Укринформ.

Пътят на Украйна към независимост е дълъг, отбеляза Укринформ. Той започва още с Антийската държава и обединението на полските племена на Рус, които по-късно формират Киевска Рус. След разпадането на Киевската държава, традициите са наследени от Галицко-Волинското княжество, а по-късно и от Великото литовско княжество, в рамките на което киевските и волинските земи се ползват с широка автономия.

През XVII в. на украинските земи възниква Казашката държава, но през XVIII в. територията на Украйна попада под управлението на руската и австрийската империя в продължение на близо два века.

През XIX и в началото на XX век украинското национално движение набира скорост, което води до Украинската революция от 1917-1921 г.

Централната Рада обявява създаването на Украинска народна република. През 1919 г. Законът за обединение  потвърждава единството на украинските земи. Тази държава обаче също просъществува за кратко, а държавността е загубена до края на 20 в.

Украинският президент Володомир Зеленски Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя