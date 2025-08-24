ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Норвегия доставя на Украйна системи за противовъзд...

Времето София 23° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21163047 www.24chasa.bg

Земетресение в Румъния тази сутрин, епицентърът му на 180 км от Русе

2980
Земетресение СНИМКА: Pixabay Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 4 е регистрирано тази сутрин в района на град Фокшани, Румъния, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при Българската академия на науките (БАН).

По данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН земетресението е станало тази сутрин в 7,15 часа българско време, съобщава БТА.

Земният трус е с епицентър на 180 километра от град Русе, на 250 километра от град Плевен и на 460 километра от град София, информират сеизмолозите от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя