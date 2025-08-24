КМГ: Традиционната китайска медицина набира популярност сред младите хора

Все повече новопостъпващи студенти с високи резултати на зрелостния изпит след гимназията избират да следват специалности в сферата на традиционната китайска медицина (ТКМ). Това пише КМГ. Ако доскоро този път изглеждаше по-малко привлекателен, тази година програмите по ТКМ отчетоха осезаемо повишаване на бала за прием в университетите в цялата страна. Тази тенденция отразява по-широкото възраждане на интереса към древните лечебни практики сред китайската общественост – особено младите хора.

През това лято се появиха и нощни пазари с тематичен фокус върху традиционната медицина. На такива пазари из цялата страна се извиват опашки за акупунктура, вендузи, билкови вани за крака и пулсова диагностика. Повишената здравна осведоменост също така значително увеличи търсенето на услуги по ТКМ. През 2024 г. посещенията в отделенията по ТКМ в китайските болници надхвърлиха 1,6 милиарда, което е значителен ръст спрямо предходната година.

По официални данни към края на 2023 г. броят на лицензираните лекари по ТКМ е надхвърлил 1,04 милиона.