ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Дея” започва на пясъка без двамата иранци

Времето София 26° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21163095 www.24chasa.bg

КМГ: Китайски учени постигнаха пробив в изследването на мозъка

КМГ

1164
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайски учени за първи път в света осъществиха високорезолюционно мултицветно двуфотонно изобразяване на дълбоките мозъчни структури при свободно движещи се мишки. Това пише КМГ. Изследването предлага нов инструмент за разкриване на сложните механизми на мозъчните функции.

Двуфотонното микроскопско изображение е нелинейна оптична техника, базирана на двуфотонна абсорбция и флуоресцентна възбуда, която позволява висока резолюция и проникване в дълбочина. Новото поколение микроскоп успешно постига мултицветно, дълбокомозъчно и мащабно невронно изобразяване при свободно движещи се мишки.

Откритието има широки перспективи за приложение – от разбиране на принципите на когнитивните способности на мозъка и изследване на механизмите на мозъчни заболявания до оценка на неврофармацевтици и разработване на интерфейси „мозък-компютър".

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя