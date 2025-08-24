КМГ: Китайски учени постигнаха пробив в изследването на мозъка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайски учени за първи път в света осъществиха високорезолюционно мултицветно двуфотонно изобразяване на дълбоките мозъчни структури при свободно движещи се мишки. Това пише КМГ. Изследването предлага нов инструмент за разкриване на сложните механизми на мозъчните функции.

Двуфотонното микроскопско изображение е нелинейна оптична техника, базирана на двуфотонна абсорбция и флуоресцентна възбуда, която позволява висока резолюция и проникване в дълбочина. Новото поколение микроскоп успешно постига мултицветно, дълбокомозъчно и мащабно невронно изобразяване при свободно движещи се мишки.

Откритието има широки перспективи за приложение – от разбиране на принципите на когнитивните способности на мозъка и изследване на механизмите на мозъчни заболявания до оценка на неврофармацевтици и разработване на интерфейси „мозък-компютър".