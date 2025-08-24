ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Норвегия доставя на Украйна системи за противовъзд...

Времето София 23° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21163129 www.24chasa.bg

Вулканът Килауеа на Хаваите изригна за 31-ви път през последните 9 месеца (Видео)

1048
Вулкан Снимка: Pixabay

Вулканът Килауеа на Хаваите изригна за пореден път. Огромни фонтани от лава се издигат на 30 метра височина.

Засега няма опасност за местното население, но властите призоваха в радиус от два километра никой да не се доближава кратера.

За последните 9 месеца това е 31-вото изригване на вулкана, което го превръща в един от най-активните в света. Причината за честото му активиране е, че той се намира над гореща точка в мантията.

Вулкан Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя