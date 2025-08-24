Вулканът Килауеа на Хаваите изригна за 31-ви път през последните 9 месеца (Видео)

Вулканът Килауеа на Хаваите изригна за пореден път. Огромни фонтани от лава се издигат на 30 метра височина.
Засега няма опасност за местното население, но властите призоваха в радиус от два километра никой да не се доближава кратера.
За последните 9 месеца това е 31-вото изригване на вулкана, което го превръща в един от най-активните в света. Причината за честото му активиране е, че той се намира над гореща точка в мантията.
