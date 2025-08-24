Вулканът Килауеа на Хаваите изригна за 31-ви път през последните 9 месеца (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вулканът Килауеа на Хаваите изригна за пореден път. Огромни фонтани от лава се издигат на 30 метра височина.

Засега няма опасност за местното население, но властите призоваха в радиус от два километра никой да не се доближава кратера.

За последните 9 месеца това е 31-вото изригване на вулкана, което го превръща в един от най-активните в света. Причината за честото му активиране е, че той се намира над гореща точка в мантията.