Жена убита при руска атака срещу Днепропетровска област

Една жена е била убита тази нощ при руска атака срещу Днепропетровска област, предаде Укринформ, като се позова на съобщение в приложението "Телеграм" на ръководителя на военната администрация на региона Сергий Лисак.

При този удар са нанесени щети на територията на земеделско стопанство. Опожарени са апартаменти и частни къщи, добави той.

Украинските власти съобщиха за атаки с дронове и в още няколко района на Днепропетровска област, където са подпалени няколко сгради, предава БТА.

Единадесет селища на Запорожка област са били подложени на 478 руски удара през последното денонощие. Ранени са мъж и жена, написа от своя страна в "Телеграм" ръководителят на военната администрация на този регион Иван Федоров.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през изминалата нощ са унищожили 48 руски дрона над територията на страната.

От 22 ч снощи до сутрешните часове днес, Русия е атакувала Украйна с една балистична ракета "Искандер" и 72 дрона, уточниха украинските ВВС.

Ракетата и 24 вражески дрона са достигнали целите си на десет места в Украйна, добавиха те.