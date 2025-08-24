Американският министър Крис Райт на посещение в Гърция през ноември

Министърът на околната среда и енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру в интервю за телевизия Скай в петък говори за невалидността на турско-либийския меморандум (за морските зони) след съобщения за турски проучвания между Либия и Крит, както и за електрическата връзка между Гърция и Кипър, съобщи специално за БТА агенция АНА-МПА.

Както подчерта министърът: „Политиката на нашата страна не се определя от твърдения, а от действия на място“.

Той допълни, че „през последните шест месеца Гърция е напреднала с международния търг за офшорните блокове южно от Крит, който приключва на 10 септември, и се надяваме на положителни резултати. Напреднахме с морското пространствено планиране, което беше в застой от години, и също така напреднахме с морските паркове“.

„Истината е, че водещата роля на нашата страна в енергийния сектор в Източното Средиземноморие е подсилена. Ние играем ключова роля във взаимосвързаността със Северна Европа“, каза той и добави, че американският министър на енергетиката Крис Райт ще посети Гърция през ноември. „И от двете страни на Атлантическия океан се признава, че нашата страна има все по-значима роля в енергийния сектор. Естествено е, че тази засилена роля предизвиква реакции от страна на онези, които виждат промяна в баланса на силите“, подчерта той.

„Едно е сигурно: Европейският съвет от юни изрично заявява, че меморандумът между Турция и Либия е безпочвен. Второ, в момента тече международен търг и има първоначален интерес от големи компании. Трето, в момента американски природен газ се транспортира през нашата страна до северните страни. Всички тези фактори обективно са засилили енергийната роля на Гърция.“

Министърът се позова на електропреносната връзка с Кипър, като отбеляза, че „това е сложен проект, който, както каза министър-председателят, ще бъде реализиран“. „Това е важен проект и за ЕС, поради което ЕС го наблюдава. Надявам се, че скоро ще постигнем напредък и в тази област“, добави той.

