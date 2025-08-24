ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Палестински тв оператор убит в северната част на ивицата Газа

Израелската армия засега не е коментира инцидента, който се е случил вчера. Снимка: Снимка: Архив

Палестински телевизионен оператор е бил убит от израелски войници в северната част на ивицата Газа, съобщи днес палестинската новинарска агенция УАФА, цитирана от ДПА.

УАФА съобщи, че палестинският телевизионен служител е бил застрелян близо до граничния пункт Зиким.

Израелската армия засега не е коментира инцидента, който се е случил вчера, съобщава БТА.

Палестинската асоциация на журналистите изрази съжаление за смъртта на Халед ал Мадхун и осъди "продължаваща израелска кампания срещу журналисти, целяща да заглуши палестинските гласове".

В средата на месеца четирима служители на телевизионния канал "Ал Джазира" бяха убити в град Газа.

Израелската армия потвърди тогава смъртта на кореспондента Анас аш Шариф, като заяви, че 28-годишният мъж се е представял за журналист от "Ал Джазира", докато е ръководел терористична клетка на палестинската групировка "Хамас", посочва ДПА.

