Губернаторът на Курска област: Украинската атака срещу АЕЦ създава заплаха за ядрената сигурност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската атака срещу Курската атомна електроцентрала създава заплаха за ядрената сигурност, заяви временният губернатор Александър Хинщайн, цитиран от Ройтерс.

"Те са заплаха за ядрената сигурност и нарушават всички международни конвенции", написа Хинщайн в приложението за съобщения "Телеграм", предава БТА.

Атаката с дронове срещу Курската АЕЦ по-рано тази сутрин повреди помощен трансформатор, което доведе до 50% спад в оперативния капацитет на трети блок на електроцентралата, съобщи в изявление до медиите пресслужбата ѝ.