ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайски учени постигнаха пробив в изследване...

Времето София 25° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21163621 www.24chasa.bg

Губернаторът на Курска област: Украинската атака срещу АЕЦ създава заплаха за ядрената сигурност

1432
АЕЦ в Курск

Украинската атака срещу Курската атомна електроцентрала създава заплаха за ядрената сигурност, заяви временният губернатор Александър Хинщайн, цитиран от Ройтерс.

"Те са заплаха за ядрената сигурност и нарушават всички международни конвенции", написа Хинщайн в приложението за съобщения "Телеграм", предава БТА.

Атаката с дронове срещу Курската АЕЦ по-рано тази сутрин повреди помощен трансформатор, което доведе до 50% спад в оперативния капацитет на трети блок на електроцентралата, съобщи в изявление до медиите пресслужбата ѝ.

АЕЦ в Курск

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя