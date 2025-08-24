КМГ ще предава на живо на 85 езика парада за 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война

Китайската медийна група (КМГ) ще излъчи на 3 септември в реално време за глобалната аудитория на 85 езика тържествената церемония и военния парад по случай 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия.

Наскоро към програмата на КМГ бяха добавени три нови езика за международно излъчване – ирландски, пиджин и киняруанда. Това ще позволи на КМГ да разшири още повече обхвата и персонализираното си присъствие в Западна Европа, Южния Пасифик и Централна и Източна Африка. С мащаб на излъчване на 85 езика, CGTN към КМГ остава основна международна медия с най-голям брой езици за глобално разпространение.