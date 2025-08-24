ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Дея” започва на пясъка без двамата иранци

Времето София 26° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21163629 www.24chasa.bg

КМГ ще предава на живо на 85 езика парада за 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война

КМГ

892
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската медийна група (КМГ) ще излъчи на 3 септември в реално време за глобалната аудитория на 85 езика тържествената церемония и военния парад по случай 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия.

Наскоро към програмата на КМГ бяха добавени три нови езика за международно излъчване – ирландски, пиджин и киняруанда. Това ще позволи на КМГ да разшири още повече обхвата и персонализираното си присъствие в Западна Европа, Южния Пасифик и Централна и Източна Африка. С мащаб на излъчване на 85 езика, CGTN към КМГ остава основна международна медия с най-голям брой езици за глобално разпространение.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя