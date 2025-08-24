ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21163635 www.24chasa.bg

Украинци на протест в Истанбул с искане за освобождаване на военнопленниците

Украинци, живеещи в Турция, празнуват националния празник на страната си в Истанбул. СНИМКА: РОЙТЕРС

Украинци, живеещи в Истанбул, се събраха снощи на протест с искане за освобождаване на пленените украински войници по време на войната с Русия, предаде Анадолската агенция.

Демонстрантите пееха националния химн на Украйна и носеха плакати и банери по време на протеста, в който участва и генералният консул на Украйна в Истанбул Роман Недилски, съобщи БТА.

Той заяви пред репортер на Анадолската агенция, че Украйна иска да направи всичко възможно за мира и е отворена към диалог и преговори.

Бивш войник, който е бил пленен по време на войната, а след това освободен, заяви, че Турция многократно е показала солидарността си с Украйна чрез дипломатически инициативи и изрази благодарност за тази подкрепа.

В момента текат интензивни дипломатически усилия от страна на американския президент Доналд Тръмп за решаване на продължаващата близо три години и половина война между Русия и Украйна, напомня агенцията.

