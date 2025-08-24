Рязък скок на чуждестранните туристи в Нидерландия през юни

Хотелите и ваканционните паркове в Нидерландия са посрещнали близо 2,4 милиона чуждестранни гости през юни. Това е рязък скок в сравнение със същия месец на миналата година, когато 1,9 милиона туристи от чужбина са отседнали в хотели в Нидерландия, съобщава в. "Амгемейне Дагблад" въз основа на данни на Статистическата служба на страната, предава БТА.

Като "значителен ръст" определя тенденцията експертът от службата Лук Ховиус. "Най-високото ниво, което сме виждали от началото на пандемията от КОВИД-19", допълва той.

Туристите от чужбина са резервирали общо близо 7 милиона нощувки в Нидерландия през юни спрямо приблизително 5,5 милиона година по-рано. Цифрите включват чуждестранни гости, които са се настанили в хотели, ваканционни паркове, къмпинги и групови места за настаняване, но не и частни ваканционни наеми чрез платформи като "Еърбиенби" (Airbnb).

Според Нидерландския съвет по туризъм и конференции (NBTC) има различни фактори, които стоят зад увеличението, включително това, че юни беше значително по-топъл и слънчев от миналата година. "Освен това Петдесетница беше през юни тази година", каза говорител пред "Амгемейне Дагблад". Дългият уикенд около този празник винаги е популярен избор за почивка.

"Все още е рано да се каже дали 2025 г. ще бъде абсолютен рекорд. Все още не знаем как ще се развият лятото и есента", каза говорителят, но Съветът по туризъм и конференции очаква броят на чуждестранните туристи, прекарващи поне една нощ в Нидерландия, да продължи да расте през следващите години.