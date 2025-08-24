ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украинският посланик в Анкара: Турция може да изпрати военни в страната ни в рамките на гаранциите за сигурност

1168
Турция може да се присъедини към държавите, които ще предоставят гаранции за сигурността на Украйна. Снимка: снимка пиксабей

Турция може да изпрати свои военни в Украйна в случай на подписване на мирно споразумение, за да не се допусне повторение на руската агресия, заяви посланикът на Украйна в Турция Нариман Джелял в ефира на телевизионен маратон, съобщава украинската агенция УНИАН.

Той отбеляза, че Турция може да се присъедини към държавите, които ще предоставят гаранции за сигурността на Украйна, съобщи БТА.

"Турция е една от над десетте страни, които вече разглеждат потенциалната възможност за изпращане на свои военни в Украйна като стабилизиращ фактор за предоставяне на гаранции, че агресията на Русия няма да се повтори в случай на сключване на мирно споразумение", посочи Джелял.

По думите му Анкара също така е готова да се присъедини към разминирането на Черно море и украинската територия.

"Аз имах среща вчера (в петък-бел.ред.) с министъра на отбраната на Турция Яшар Гюлер, имахме много добър разговор. Турция е готова да се присъедини в най-скоро време към разминирането на Черно море. Говорихме за гражданско разминиране, тоест непосредствено на нашите територии", добави посланикът.

По думите му Турция до момента остава едно от най-добрите места за провеждането на бъдещи преговори на ниво делегации и лидери.

