Вучич обяви намаляване на търговските маржове за около 3000 продукта

Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви днес ограничаване на маржовете в търговските обекти, което ще доведе до понижаване на цените на около 3000 продукта. Маржовете, както посочи той, ще бъдат ограничени до 20 процента и ще се отнасят за 24 търговски вериги, съобщава БТА, позовавайки се на телевизия Ен 1.

"В следващия период ще приемем закон за търговията, ще приемем закон за защита на потребителите, според който ще трябва да имате изложени цени, няма да може да има измама с така наречените промоции. До края на годината ще приемем и закон за предотвратяване на нелоялни търговски практики, с който ще помогнем на местните производители", заяви Вучич на пресконференция в Белград.

Вучич обяви, че регламентът за ограничаване на маржа ще влезе в сила следващата седмица.

"Опитваме се да постигнем ограничаване на маржа, което ще доведе до значително намаляване на цените, като са включени около 3000 продукта", каза Вучич, като уточни, че мярката ще се отнася до 23 групи продукти, сред които плодове, зеленчуци, млечни продукти, яйца, тестени изделия, безалкохолни напитки, хигиенни изделия, битова химия и други.

Сръбският президент посочи, че максималният търговски марж ще бъде 20 процента, като се има предвид, че в момента в най-големите вериги той е около 45,2 процента.

Вучич уточни, че мерките за намаляване на търговските маржове обхващат 24 търговски вериги.