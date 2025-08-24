ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Дея" започва на пясъка без двамата иранци

Най-малко един загинал при взрив на газова бутилка в детски магазин в центъра на Москва

Москва СНИМКА: Пиксабей

Най-малко един човек загина при взрив на газова бутилка в емблематичен детски магазин в центъра на Москва днес, предаде Ройтерс, като се позова на руски медии.

Експлозията е станала в Централния детски магазин, известен още като "Детски свят", съобщава БТА.

Магазинът се намира на същия площад "Лубянка", където е и сградата на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) - наследника на КГБ.

Посетителите на магазина, където се помещават също ресторанти, кафенета и кино, са били евакуирани, съобщиха руски новинарски агенции.

В канала "Маш" в "Телеграм" се твърди, че взривът е бил причинен от разхерметизация на газова бутилка с хелий.

Москва СНИМКА: Пиксабей

