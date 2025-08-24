ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №2: Стига полицейщина! Вие с...

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21164685 www.24chasa.bg

Канада: Украйна ще получи военна помощ още следващия месец

1040
Премиерът на Канада Марк Карни (вляво) с украинския президент Володимир Зеленски Снимка: Ройтерс

Дронове, боеприпаси и бронирани машини на стойност близо 1 млрд. канадски долара (близо 750 млн. американски долара) от новия пакет военна помощ от Канада ще пристигнат в Украйна следващия месец.

Това обяви днес в Киев канадският премиер Марк Карни по време на честванията за Деня на независимостта на Украйна, цитиран от Укринформ.

Той спомена, че на срещата на Г-7 през юни Кнада е обещала да предостави допълнителна военна помощ на Украйна на стойност 2 млрд. канадски долара (близо 1,5 млрд. американски долара), пише БТА. 

"Днес съм горд да обявя, че 1 млрд. канадски долара от тази помощ ще бъдат използвани за укрепването на вашия арсенал със спешно необходими дронове, боеприпаси и бронирани машини - оборудване, което ще пристигне следващия месец", каза Карни, цитиран от репортер на Укринформ.

Той добави, че Канада ще предостави и десетки милиони канадски долари за спешна медицинска помощ, изграждане на бомбоубежища и укрепване на демократичните институции в Украйна, включително подкрепа за противодействие на кибератаки.

"И накрая, като съпредседател на Международната коалиция, Канада ще засили работата си с Украйна, с европейските партньори и САЩ, за да осигури незабавното и безусловно връщане на украинските деца", подчерта канадският премиер.

Както бе съобщено от Украинформ, Канада обяви нов пакет от помощи за отбрана за Украйна на обща стойност 2 милиарда канадски долара.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази благодарност към канадското правителство за предоставянето на поредния пакет военна помощ за Украйна.

Премиерът на Канада Марк Карни (вляво) с украинския президент Володимир Зеленски Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя