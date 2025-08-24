Канада: Украйна ще получи военна помощ още следващия месец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дронове, боеприпаси и бронирани машини на стойност близо 1 млрд. канадски долара (близо 750 млн. американски долара) от новия пакет военна помощ от Канада ще пристигнат в Украйна следващия месец.

Това обяви днес в Киев канадският премиер Марк Карни по време на честванията за Деня на независимостта на Украйна, цитиран от Укринформ.

Той спомена, че на срещата на Г-7 през юни Кнада е обещала да предостави допълнителна военна помощ на Украйна на стойност 2 млрд. канадски долара (близо 1,5 млрд. американски долара), пише БТА.

"Днес съм горд да обявя, че 1 млрд. канадски долара от тази помощ ще бъдат използвани за укрепването на вашия арсенал със спешно необходими дронове, боеприпаси и бронирани машини - оборудване, което ще пристигне следващия месец", каза Карни, цитиран от репортер на Укринформ.

Той добави, че Канада ще предостави и десетки милиони канадски долари за спешна медицинска помощ, изграждане на бомбоубежища и укрепване на демократичните институции в Украйна, включително подкрепа за противодействие на кибератаки.

"И накрая, като съпредседател на Международната коалиция, Канада ще засили работата си с Украйна, с европейските партньори и САЩ, за да осигури незабавното и безусловно връщане на украинските деца", подчерта канадският премиер.

Както бе съобщено от Украинформ, Канада обяви нов пакет от помощи за отбрана за Украйна на обща стойност 2 милиарда канадски долара.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази благодарност към канадското правителство за предоставянето на поредния пакет военна помощ за Украйна.