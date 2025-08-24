ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МААЕ: Нормална е радиацията в района около АЕЦ в Курск

АЕЦ в Курск

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи днес, че равнищата на радиацията в района на Курската АЕЦ са нормални.

От пресслужбата на атомната електроцентрала, която се намира на 60 километра от границата с Украйна, обявиха през нощта, че украинска атака с дронове е предизвикала пожар. Огънят е бил потушен бързо, но са нанесени щети на транформатор, се казва в изявлението.

Губернаторът на пограничната руска Курска област Александър Хинщайн обвини Украйна, че с атаката си е създала "заплаха за ядрената сигурност".

"Мониторингът потвърждава нормални нива на радиация близо до Курската АЕЦ", реагираха от МААЕ в публикация в "Екс". Ядреният регулатор от системата на ООН каза, че не може да потвърди по независим път, че е имало инцидент в руската атомна централа, пише БТА. 

АЕЦ в Курск

