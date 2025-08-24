Русия и Украйна си размениха по 146 военнопленници

Русия и Украйна извършиха нова размяна на военнопленници помежду си. Този път всяка от двете страни върна на другата 146 души, предадоха агенциите. Информацията е на БТА.

Министерството на отбраната в Москва съобщи, че до размяната се е стигнало с посредничеството на Обединените арабски емирства и отбеляза усилията на ОАЕ, за да може тя да стане факт. Ведомството уточни, че всички освободени руски военнопленници се намират в Беларус, където им се оказва психологическа и медицинска помощ.

Украйна върна на Москва и осем руски граждани, които са жители на Курска област, допълни Министерството.

За размяната потвърди и украинският президент Володимир Зеленски чрез публикация в Телеграм, предаде Укринформ. Той отбеляза, че сред групата негови сънародници, която се прибира у дома, е и журналистът Дмитро Хилюк, за когото украинският лидер посочи, че е бил отвлечен в Киевска област през март 2022 г. Зеленски допълни, че останалите завръщащи се от плен украинци са бойци от Въоръжените сили на Украйна, Службата за гранична охрана и цивилни граждани.