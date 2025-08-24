САЩ ограничили Украйна да ползва техни ракети за удари по Русия

Пентагонът е ограничил Украйна да ползва дадени ѝ от САЩ далекобойни ракети за удари по Русия от пролетта насам, като това било част от усилията на екипа на Доналд Тръмп да накара Владимир Путин да се включи в преговорите за мир, разкри “Уолстрийт Джърнъл” (WSJ).

Според анонимни източници става дума за свръхзвуковите ракети ATACMS. Твърди се, че Украйна е поискала да ги ползва за удари по цел в Русия, но ѝ е било отказано заради “механизъм за преразглеждане”. Той регулира използването на американските оръжия с голям обсег или тези, предоставени от европейските съюзници, които разчитат на американското разузнаване и други компоненти. Механизмът се отнасял и за британските ракети Storm Shadow.

Украйна получи зелена светлина за ATACMS през ноември м.г. от администрацията на Джо Байдън. След като обаче Тръмп се върна в Белия дом, той коментира пред сп. “Тайм”, че това решение е било грешка.

Не е ясно дали действията на Пентагона са промяна в политиката на Вашингтон, отбелязва WSJ, но те съвпадат с увеличаването на контрола върху доставките на боеприпаси за Украйна, тъй като самите запаси на САЩ са на изчерпване.

