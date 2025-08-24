САЩ ограничили Украйна да ползва техни ракети за удари по Русия

Пентагонът е ограничил Украйна да ползва дадени ѝ от САЩ далекобойни ракети за удари по Русия от пролетта насам, като това било част от усилията на екипа на Доналд Тръмп да накара Владимир Путин да се включи в преговорите за мир, разкри “Уолстрийт Джърнъл” (WSJ).
Според анонимни източници става дума за свръхзвуковите ракети ATACMS. Твърди се, че Украйна е поискала да ги ползва за удари по цел в Русия, но ѝ е било отказано заради “механизъм за преразглеждане”. Той регулира използването на американските оръжия с голям обсег или тези, предоставени от европейските съюзници, които разчитат на американското разузнаване и други компоненти. Механизмът се отнасял и за британските ракети Storm Shadow.
Украйна получи зелена светлина за ATACMS през ноември м.г. от администрацията на Джо Байдън. След като обаче Тръмп се върна в Белия дом, той коментира пред сп. “Тайм”, че това решение е било грешка.
Не е ясно дали действията на Пентагона са промяна в политиката на Вашингтон, отбелязва WSJ, но те съвпадат с увеличаването на контрола върху доставките на боеприпаси за Украйна, тъй като самите запаси на САЩ са на изчерпване.