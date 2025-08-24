Британец не може да заспи от 2 г., за него е бавна и будна смърт

32-годишният Оливър обикаля света в търсене на лек

32-годишен британец твърди, че не може да заспи от две години, като дори обща упойка и опиати не му помагат, съобщи “Дейли Мейл”.

Неотдавна Оливър Алвис живее добре - имал е високоплатена работа като машинист, дом с 4 спални, а дори и малък самолет, след като получил лиценз за пилот. Всичко обаче се променя след една безсънна нощ през 2023 г., която продължава и до днес. Сънят ми е изчезнал напълно, дори не се чувствам сънен, разкрива Оливър и допълва: “Безкрайните дни се превръщат в безкрайни нощи. Безсънието не води само до изтощение, но и срива духа.”

Оливър описва състоянието си като бавна, будна смърт. “Преди се чудех каква болка може да накара човек да пожелае смъртта. Сега разбирам. Не искам да умра, но не мога да издържам вече. Бих дал и последните си пари, за да затворя очи и да заспя”, казва още Оливър.

Липсата на сън има и последици за тялото му. Британецът споделя, че изпитва силни

болки в ставите и влошаване на зрението,

като посочва, че има чувството, че очите му “ще изтекат от черепа”.

Уви, дори силни анестезии от типа, който се използва по време на операция, не му помагат.

Отчаян от ситуацията, Оливър продава дома си и харчи десетки хиляди паунди, за да търси лечение. Преминал е през много терапии - от когнитивно-поведенческа и хипнотерапия до звукови бани, акупунктура и медитация. Приемал е безброй лекарства - от бензодиазепини до опиати, нищо обаче не проработило.

В Турция лекари дори му дали обща упойка в опит да приспят тялото му. Учудващо, Оливър останал буден, оставяйки медиците озадачени. “Вие сте много силен човек”, казал му един от лекарите. Оттогава той е пробвал и експериментални лечения в Колумбия, Индия и Европа, но всеки опит завършвал по един начин - с безсъние.

Някои лекари казали на Оливър, че е възможно да страда от

парадоксално безсъние - изключително рядко състояние,

при което пациентите се чувстват напълно будни, но според мозъчната активност проявяват модели, подобни на сън. Оливър уверява обаче, че това, през което преминава, е нещо друго и е буден всяка секунда.

Проф. Гай Лешцинер, един от най-добрите експерти по съня на Острова, предупреждава за рисковете от липса на сън. “В изследвания върху животни пълното лишаване от сън е смъртоносно в рамките на седмици. Макар данните за хората да са ограничени поради етични съображения, сънят е от решаващо значение за оцеляването. Без сън тялото и мозъкът започват да спират да функционират”, коментира професорът.

Въпреки всичко Оливър още не се е отказал, като в момента е в Индия в търсене на лечение: “Всичко, за което копнея, е почивка, за да мога да живея, не просто да съществувам”.