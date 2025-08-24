ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Виетнам евакуира над половин милион заради наближаването на тайфуна "Каджики"

Властите в четири провинции в Централен Виетнам ще евакуират над 150 000 домакинства, или близо 587 000 души, заради приближаването на тайфуна "Каджики", съобщи официалната Виетнамска информационна агенция (ВНА).

Стихията се очаква да донесе проливни валежи и да предизвика наводнения. На плавателните съдове в седем крайбрежни провинции е забранено да излизат в открито море.

Каджики в момента преминава над Южнокитайско море с постоянна скорост на вятъра от около 175 километра в час, показват данните на Обединения военноморски център на САЩ за ранно предупреждение за тайфуни. Очаква се тайфунът да набере още скорост и утре да достигне Виетнам, пише БТА. 

Според прогнозите на американските метеоролози последиците от стихията най-напред ще усети китайският остров Хайнан, където според официалната агенция Синхуа са евакуирани над 20 000 души.

Заради преминаването на тайфуна в град Саня в Хайнан училищата, офисите и магазините са временно затворени, спрян до второ нареждане е и общественият транспорт.

