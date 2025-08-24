Силна буря връхлетя италианския курорт Римини

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Опасна буря причини значителни имуществени щети в популярния летен курорт Римини на адриатическото крайбрежие на Италия, съобщиха регионалните власти, пише БТА.

Вятърът откъсна цели покриви на сгради и отнесе плажно обзавеждане. Железопътното движение бе прекъснато в продължение на часове заради паднали върху релсите дървета. Материални щети понесоха и леки коли и къмпинги.

Бурята връхлетя града малко преди разсъмване днес, а преди Римини тя удари Равена на северозапад. Целият регион бе обхванат от проливни валежи, придружени от градушки и ураганен вятър със скорост от над 100 километра в час.

Няма данни за тежко пострадали хора. Размерът на щетите тепърва ще се оценява.