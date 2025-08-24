ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Керкез след 0:1 от ЦСКА 1948: Днес бяхме по-добре ...

Земетресение от 4,8 по Рихтер е регистрирано в Западна Турция

Илюстрация: EMSC

Земетресение с магнитуд от 4,8 по скалата на Рихтер е било регистрирано тази вечер край град Съндъргъ, окръг Балъкесир, Западна Турция, пише БТА.

Трусът е станал в 21,58 ч. местно и българско време. Земетресението е било усетено и в Измир, Бурса и Истанбул.

Според турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) земетресението е имало епицентър в Съндъргъ, а огнището е било на дълбочина от 7 км.

Това е поредното силно земетресение в Съндъргъ, след като на 10 август вечерта трус от 6,1 по скалата на Рихтер доведе до срутване на сгради, причини смъртта на един човек, който остана затрупан под развалините, а друг почина, след като върху него се срути част от джамия, която беше пострадала. В следствие на земетресението бяха ранени 29 души. След оглед стана ясно, че общо 506 жилища в 426 отделни сгради са пострадали тежко от бедствието.

