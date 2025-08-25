Германският външен министър Йохан Вадефул пристига на посещение в Загреб

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул ще посети Хърватия днес за разговори във връзка с продължаващата подкрепа за Украйна, европейската сигурност и отбрана и търговията, съобщи германското посолство в Загреб, предаде ХИНА, цитирана от БТА.

"Хърватия е важен партньор на Германия в Европейския съюз и НАТО. Министър Вадефул ще обсъди широк спектър от въпроси с хърватските си колеги - от съвместната подкрепа за Украйна до европейската сигурност и отбрана, както и търговската политика на ЕС", се посочва в съобщението на посолството по повод работното посещение на министъра.

Дипломатическата мисия отбелязва, че Хърватия е "ключов партньор" по въпросите на разширяването на ЕС. "Опитът на Хърватия като най-младата членка на ЕС е незаменим в процеса на присъединяване на Западните Балкани", се посочва още в съобщението.

Вадефул ще направи обръщение при откриването на Конференцията на посланиците, консулите и аташетата по отбраната на Република Хърватия. Той също така ще бъде приет от премиера Андрей Пленкович и ще се срещне с външния министър Гордан Гърлич Радман.