Най-малко шестима загинаха при израелска атака срещу столицата на Йемен, 90 са ранени

Най-малко 6 души загинаха, а около 90 бяха ранени при израелска атака срещу столицата на Йемен.

Според режима на хутите, ударите са били насочени срещу райони близо до президентския дворец, ракетни бази, петролни инсталации и електроцентрали. Израелската армия потвърди нападението и заяви, че то е в отговор на атака на хутите преди два дни.

Служител на израелските военновъздушни сили заяви, че изстреляната от хутите ракетата най-вероятно е била с касетъчни боеприпаси, предназначени да бъдат взривени при удар, пише БНТ.

След операцията на израелската армия, премиерът на страната Бенямин Нетаняху предупреди хутите, че режимът им ще продължава да плаща за агресията, която извършва.