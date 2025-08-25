ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зам.-кмет за дървото, което уби човек в Пловдив: Н...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21166628 www.24chasa.bg

Най-малко шестима загинаха при израелска атака срещу столицата на Йемен, 90 са ранени

1300
Израелската атака срещу столицата на Йемен Снимка: Ройтерс

Най-малко 6 души загинаха, а около 90 бяха ранени при израелска атака срещу столицата на Йемен.

Според режима на хутите, ударите са били насочени срещу райони близо до президентския дворец, ракетни бази, петролни инсталации и електроцентрали. Израелската армия потвърди нападението и заяви, че то е в отговор на атака на хутите преди два дни.

Служител на израелските военновъздушни сили заяви, че изстреляната от хутите ракетата най-вероятно е била с касетъчни боеприпаси, предназначени да бъдат взривени при удар, пише БНТ.

След операцията на израелската армия, премиерът на страната Бенямин Нетаняху предупреди хутите, че режимът им ще продължава да плаща за агресията, която извършва.

Израелската атака срещу столицата на Йемен Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя