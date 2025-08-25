ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военновъздушните сили на Нигерия са спасили 76 жертви на отвличане

Национално знаме на Нигерия Снимка: Пиксбей

Въздушните сили на Нигерия са спасили 76 жертви на отвличане, сред които жени и деца, след прецизен въздушен удар по крепост на бандити в северозападната част на щата Кацина, предаде Ройтерс, като цитира публикувано в събота съобщение на властите.

Операцията, насочена към хълма Паува в района на местното правителство в Канкара, е била част от преследването на бандитски лидер на име Бабаро. Той е свързан с нападение над джамия миналата седмица в град Малумфаши в северозападната част на Нигерия, предава БТА.

Едно дете е загинало по време на спасителната операция, съобщи министерството на вътрешната сигурност на щата, не е ясно дали има други жертви сред отвлечените или членовете на бандата.

Засега няма коментар от Военновъздушните сили на Нигерия.

Въздушният удар може да бележи пробив в усилията за разбиване на престъпните мрежи в северозападната част на Нигерия, където въоръжени банди тероризират от години селските райони, отбелязва Ройтерс.

